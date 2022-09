Lavoro:Infojobs, 22.000 offerte in Piemonte in 6 mesi (+10%)

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Se il 2021 aveva visto la progressiva ripresa del mercato del lavoro, il 2022 sembra l'anno della conferma: secondo i dati dell'Osservatorio sul mercato del lavoro di InfoJobs, piattaforma per la ricerca di lavoro online, nel primo semestre del 2022 il panorama presentato dal Piemonte conta quasi 22.000 annunci da parte delle aziende nei primi sei mesi, con una crescita anno su anno del 10%.

Guardando alle province, Torino è prima per numero di offerte in regione, dove sono concentrate oltre la metà delle offerte (55%), seguono con grande distacco Cuneo (14,7%), Novara (10%), Alessandria (9%) e Asti (4,1%).

Nel 2022 la categoria professionale maggiormente richiesta in Piemonte è stata quella di operai, produzione, qualità (26%), con una crescita del 13,6% rispetto al 2021, seguita da acquisti, logistica, magazzino (10,8%), amministrazione, contabilità, segreteria (8,3%), commercio al dettaglio, gdo, retail (8%) e vendite (6,6%). Le figure professionali più cercate sono al primo posto il magazziniere, seguito da addetto vendite e al terzo da rappresentante di commercio, chiudono la top 5 operaio addetto all'imballaggio manuale al quarto e operatore della produzione alimentare al quinto.

Cambia inoltre il comportamento delle aziende: cresce la ricerca di candidati passivi. Nel primo semestre 2022 le aziende del Piemonte hanno effettuato oltre 85.000 ricerche di candidati in database. Una modalità alternativa o complementare rispetto alla pubblicazione di un'offerta, mirata ad una ricerca diretta e precisa delle caratteristiche desiderate utilizzando il ricco database di cv pubblicati in piattaforma. (ANSA).