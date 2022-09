Iveco Group: intesa con Petit Forestier per 2.000 eDaily

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Iveco e Petit Forestier Group, leader europeo nel noleggio e leasing di veicoli refrigerati, hanno firmato un Memorandum of Understanding per la fornitura di 2.000 eDaily versione cabinato, con consegna delle prime 200 nel 2023. I veicoli saranno dotati di box refrigerati dell'allestitore Lecapitaine, interamente controllata da Petit Forestier. I veicoli refrigerati eDaily si uniranno alla vasta flotta di noleggio di Petit Forestier, portando avanti la sua transizione verso la trazione elettrica. L'annuncio è stato dato alla fiera Iaa 2022, il giorno dopo che l'eDaily è stato presentato al pubblico durante la conferenza stampa di Iveco.

Sullo stand Iveco, i visitatori possono vedere un veicolo simile a quelli che entreranno a far parte della flotta di Petit Forestier,.

"La giornata segna un'importante pietra miliare nella partnership di lunga data tra Iveco e Petit Forestier. Abbiamo sempre condiviso un profondo impegno per la sostenibilità e un approccio innovativo alla transizione energetica. Petit Forestier si è unita a noi nel percorso verso un trasporto sostenibile fin dagli esordi" afferma Luca Sra, presidente della Truck Business Unit, Iveco Group. "Il futuro del trasporto refrigerato sarà più verde e più semplice. Impegnata nel percorso verso la transizione energetica, Petit Forestier sviluppa la sua gamma di veicoli refrigerati a energia alternativa. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri partner" aggiunge Léonard Forestier, presidente del Gruppo Petit Forestier.

Già nel 2023, ai clienti di Petit Forestier che operano nell'Unione Europea, in Gran Bretagna e in Svizzera sarà offerto l'accesso prioritario per noleggiare l'eDaily. La flotta disponibile, inizialmente composta da 200 veicoli, raggiungerà un totale di 2.000 unità entro il 2026. (ANSA).