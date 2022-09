Aeroporto Torino, procedure green azzerano emissione CO2

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Il turnaround degli aeromobili - l'insieme di operazioni per l'assistenza a terra di un aeromobile necessarie tra un volo e l'altro - all'aeroporto di Torino diventa 100% green. Grazie a una flotta di mezzi ad alimentazione elettrica e a procedure aeroportuali definite in ottica sostenibile, l'aeroporto di Torino riduce l'impatto ambientale delle operazioni di assistenza a terra degli aerei, con il positivo effetto di azzerare le emissioni di CO2 nell'aria per una migliore esperienza aeroportuale.

L'aeroporto di Torino aggiunge così un tassello alle iniziative sostenibili messe in campo nell'ambito del progetto 'Torino Green Airport' e cerca di anticipare i tempi rispetto all'obiettivo NetZero 2050, che prevede l'azzeramento delle emissioni inquinanti sotto il proprio controllo entro il 2050, oltre che rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione della 'Dichiarazione di Tolosa' per un'industria del trasporto aereo sempre più sostenibile.

La flotta con motori elettrici disponibile all'aeroporto di Torino e in dotazione a Sagat Handling, società che si occupa dei servizi a terra forniti alle compagnie aeree, comprende diversi mezzi. (ANSA).