Teatro Astra, aperte al pubblico prove di Processo Galileo

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Il Teatro Astra consentirà al pubblico, da martedì 20 a giovedì 22 settembre, dalle ore 16 alle 19, di assistere alle prove di Processo Galileo. Coloro che, in questi tre giorni, visiteranno il teatro per un saluto, un'informazione o per acquistare biglietti e abbonamenti, potranno sbirciare in sala e dare un'occhiata alle prove in corso, accompagnati e guidati dal personale addetto.

Già da inizio settembre in via Rosolino Pilo, i due registi Andrea De Rosa e Carmelo Rifici con la squadra di collaboratori, i drammaturghi, i tecnici e gli attori, sono impegnati nella costruzione di Processo Galileo, lo spettacolo di debutto della Stagione Tpe 2022/23 che da 12 al 20 novembre andrà in scena al Teatro Astra. La sala del teatro, anche se chiusa al pubblico, verrà temporaneamente aperta alla comunità che potrà vivere il momento della prova in corso, qualunque esso sia (una prova luci, gli attori in scena, il regista al lavoro con il suo staff). (ANSA).