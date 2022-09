Pattuglie carabinieri-gendarmeria francese in Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Pattuglie miste di carabinieri e componenti della gendarmeria francese nelle zone di Oulx e di Susa: si svilupperà così, nelle prossime settimane, la cooperazione tra le forze dell'ordine nelle zone di confine tra i due Paesi in alta Valle di Susa e, sul versante transalpino, in Alta Savoia. Il protocollo operativo è stato firmato oggi a Torino nella sede del comando provinciale dell'Arma.

"Saranno svolti - ha spiegato il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale - controlli su strade, centri abitati, piste da sci. Il tutto in un'ottica di prevenzione. Sarà un servizio di prossimità i cittadini".

L'iniziativa ha come punto di origine un accordo fra i governi di Italia e Francia siglato a Lione nel 2012. "Ma i nostri due Comandi - ha sottolineato il colonnello Frédéric Allemand, comandante del gruppo della gendarmeria dipartimentale della Savoia - sono stati i primi a perfezionare questa forma di cooperazione". "In occasione della mia visita a Chambery - ha detto Lunardo - sono rimasto favorevolmente impressionato dall'approccio comune che noi e la gendarmeria abbiamo rispetto al servizio che svolgiamo per la cittadinanza. C'è davvero una grande affinità". Le pattuglie - che non svolgeranno compiti di polizia di frontiera - lavoreranno sotto il coordinamento del Centro di cooperazione di Modane.

Un protocollo analogo è in fase di preparazione tra il comando provinciale dei carabinieri e la gendarmeria di Gap per la parte di territorio che, in Italia, riguarda le aree di Claviere e del Monginevro. (ANSA).