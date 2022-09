Holding Industriale rileva Seriscreen lavorazioni speciali

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy, ha acquisito - tramite la controllata Holding Moda - la maggioranza di Seriscreen Srl, azienda nata a Pian di Scò, in provincia di Arezzo, specializzata in serigrafia, stampa digitale, stampa UV e stampa su pelle e tessuti. Con questa operazione, Hind consolida la sua presenza nel settore delle lavorazioni speciali, inaugurata con l'acquisizione di Rilievi Group, acquisendo una società in linea con il progetto strategico di valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese, con cui condivide la spinta all'innovazione e l'attenzione alla sostenibilità, testimoniata da linee produttive progettate appositamente per stampe 100% ecologiche, già adottate dai brand del lusso nello sviluppo di progetti green.

Con Seriscreen, Holding Moda arriva quindi ad annoverare dieci società partecipate, tra cui Uno Maglia (lavorazioni in jersey), Alex & Co. (capi di abbigliamento in pelle), Rbs (capispalla), Albachiara (abbigliamento leggero donna), Gab (pelletteria), Project Officina Creativa (denim), Valmor (calzature), Famar (abbigliamento uomo donna) e Rilievi (embellishment e ricamo) per un fatturato consolidato pro-forma a fine 2022 di 185 milioni di euro e una manodopera specializzata di circa 760 addetti. (ANSA).