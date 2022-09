Davide Scabin guida cucina dello storico Carignano a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Davide Scabin, lo chef che si è affermato negli anni passati alla guida del Combal.Zero a Rivoli, dopo l'esperienza al Mercato Centrale di Torino, approda al ristorante stellato Carignano, nel cuore della città, come executive chef Davide Scabin,. Sarà coadiuvato dai giovani Francesco Polimeni, 25 anni, da anni chef de cuisine e Kevin Gardini.

Davide Scabin si occuperà della ristorazione nella totalità del Grand Hotel Sitea (ovvero il ristorante stellato Il Carignano, il bistrot Carignano Pop), del Royal Palace Suites e del Carignano Banqueting.

"Consci dell'immenso capitale umano presente in azienda, cercheremo insieme al nuovo direttore d'orchestra di raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi aziendali facendo della nostra Torinesità un tratto distintivo", commenta la famiglia Buratti Lea, alla guida dell'hotel dal 1925.

"Entrare in una realtà così strutturata come quella della squadra di Grand Hotel Sitea, è per me sia una sfida a livello organizzativo, sia un'opportunità per poter nuovamente esplodere tutta mia creatività. Prevedo di essere pienamente operativo con il mio menù già dai primi di novembre", dice Scabin.

Proprio oggi a Torino è stata presentata la nuova guida in cucina dl un altro locale prestigioso, il ristorante La Pista, sul tetto del Lingotto un tempo sede della fabbrica Fiat, affidata allo chef stellato Fabrizio Tesse. (ANSA).