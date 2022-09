Barbera d'Asti, 21 mila bottiglie docg per Giornata Aisla

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Ventunomila bottiglie di Barbera d'Asti docg prenotate in tutta Italia nella Giornata nazionale SLA. Un successo sottolineato dal presidente del Consorzio di tutela del vino, Filippo Mobrici, "Un grande orgoglio. Noi ci occupiamo di vino è vero, ma ricordarsi di chi sta meno bene e dare un contributo penso sia un piacere oltre che un dovere.

Un'occasione che dà al mondo del vino una visibilità diversa e più ampia andando in tutte le piazze italiane con i nostri vini.

Un doppio ringraziamento ad Aisla quindi soprattutto per darci la possibilità di fare qualcosa di buono".

Sono state una decina le cantine astigiane che hanno superato una selezione attenta per arrivare sui banchetti allestiti nelle piazze di tutta Italia nell'ambito della Giornata Sla.

"Ce lo hanno ceduto a un prezzo concordato per l'occasione volendo contribuire all'importante evento", ricorda Mobrici.

La serata di gala a Palazzo Alfieri ad Asti, che ha chiuso le iniziative della Giornata Sla, ha visto, in cucina, la partecipazione dello chef stellato Walter Ferretto del ristorante Cascinale nuovo, con il fratello Roberto. Tra i presenti il governatore del Piemonte Alberto Cirio: "Crediamo - ha detto -che quando si fanno iniziative legate alle nostre eccellenze dobbiamo aggiungere un elemento di solidarietà che non lasci indietro nessuno. Questo ce lo ha insegnato ancora una volta la pandemia ed è il motivo per cui legare la fortuna economica del territorio al sostegno sanitario e solidale, caratterizza l'Astigiano e il nostro Piemonte".

La Regione Piemonte è, insieme al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, Camera di Commercio Alessandria Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della provincia di Asti, partner dell'Aisla per la Giornata Nazionale.

