Alzheimer: lavanda benefica in 8 Rsa Orpea in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Piantine di lavanda per aiutare i malati di Alzheimer. Sono 8 le Rsa Orpea del Piemonte che aderiscono all'iniziativa promossa dal 21 al 25 settembre in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer con la vendita dei profumati fiori lilla a fronte di una donazione per sostenere la Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer. Airalzh, in Italia, è un'associazione che promuove la Ricerca medico-scientifica sulla malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e ogni anno promuove il Bando Airalzh Grants for Young Researchers), stanziando 300mila euro destinati a giovani ricercatori per finanziare progetti di ricerca sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione e stili di vita.

In Piemonte aderiscono all'iniziativa benefica della lavanda Residenza Arcadia di Belgirate (Vb), Rsa Mater Dei e San Francesco di Novara, Casa Mia Asti, Residenza Richelmy di Torino e, nel torinese, Casa Mia Borgaro, Villa di Salute di Trofarello, Madonna dei Boschi di Buttigliera Alta e Residenza Consolata di Grugliasco. (ANSA).