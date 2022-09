Tennis & Friends, 4.000 check-up gratuiti a giovanissimi

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Oltre 1.000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Torino hanno partecipato alla seconda edizione di 'Tennis & Friends-Salute e Sport', l'official charity event delle NITTO Atp finals di Torino 2022. In tre giorni, dal 16 al 18 settembre, 300 sanitari (tra medici e infermieri di 23 branche specialistiche) hanno eseguito 4.000 check up gratuiti nei 45 ambulatori attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio della Salute allestito allo Stadio del tennis, nella sede del Circolo della Stampa Sporting di Torino.

Il prof. Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends - Sport e Salute ha lanciato la proposta di bonus e borse di studio per aiutare le famiglie in difficolta economiche a garantire una continua attività sportiva ai loro figli. "I due anni di pandemia - ha detto Meneschincheri - non solo hanno bloccato il mondo e insieme gli screening della prevenzione e l'attività sportiva: il Covid ha in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si trovano alle prese con difficoltà economiche che non permettono loro di sostenere, come prima, i costi dell'attività sportiva dei figli, fondamentale per assicurare loro un corretto stile di vita." Il progetto di Tennis & Friends quest'anno ha dedicato un'intera giornata, quella del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie che sono stati coinvolti in intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi clinici gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole ha aperto le attività del Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT (Federazione Italiana Tennis e Federvolley), presenti il tennista Lorenzo Sonego, l'ex calciatore Stefano Sorrentino e il biker Vittorio Brumotti.

