Notte autunnale, minime a 5-6 gradi anche in pianura

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Il brusco calo delle temperature minime annunciato nei giorni scorsi dalle previsioni meteo per il Piemonte è stato confermato nell'ultima notte. Le minime sono scese su valori autunnali, sotto i 10 gradi in pianura e collina, ma in molte località sono state ancora inferiori. La rete di stazioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 9.8 gradi nel centro d Torino, 6.2 ad Asti, 5.9 ad Alessandria, 5.4 a Vercelli, 4.5 a Sezzadio (Alessandria).

Minima di 2.5 gradi a Demonte (Cuneo), a 765 metri di altitudine, -1,3 ai 2.000 metri del Sestriere (Torino), -3.7 alla stazione meteo Monviso di Pontechianale (Cuneo) a 3.325 metri, -15.3 alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa.

Nei primi giorni della prossima settimana continueranno a prevalere le correnti secche, con cielo sereno, qualche velatura da martedì ma non sono previste precipitazioni. (ANSA).