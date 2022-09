Miss Italia: dal Piemonte Giulia Giada Cordaro in finale

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Giulia Giada Cordaro, 25 anni, di Torino, sarà tra le finaliste di Miss Italia che arriveranno dal Piemonte. Lo hanno decretato le pre-finali che si sono concluse stasera a Fano (Pesaro Urbino). Organizzatrice di eventi e con impegni nel mondo dello spettacolo, "dedico questa mia vittoria alla mia famiglia che non ha mai mollato di credere in me" ha detto dopo avere ottenuto di potere partecipare alla finalissima.

La giovane è arrivata alle pre-finali con i titoli di Miss Kissimo Piemonte 2022 e Miss Social Piemonte 2022. (ANSA).