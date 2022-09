Valli Chisone e Germanasca in corteo per fermare il declino

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Un migliaio di abitanti della valli Chisone e Germanasca - secondo i dati degli organizzatori - hanno partecipato al corteo a Villar Perosa (Torino) per chiedere iniziative contro il declino industriale e la perdita di posti di lavoro. Con i 14 sindaci alla guida, i manifestanti hanno seguito il percorso dall'ex stabilimento Sachs, chiuso da oltre 10 anni, e la Primotecs, l'azienda che ha recentemente richiesto la cassa integrazione in deroga per l'unità produttiva di Villar Perosa e quella di Avigliana, entrambe in forte crisi.

Il sindaco di Villar Perosa e Presidente dell'Unione Comuni, Marco Ventre, ha descritto la situazione occupazionale e ha chiesto alla politica, specie in proiezione post-elettorale, "interventi concreti". Simone Gay, primo cittadino di Porte, ha rimarcato la necessità di intervenire per la soluzione dei "problemi della viabilità che affliggono storicamente questo territorio". Nadia Brunetto, sindaco di Perosa Argentina, ha affrontato l'argomento scuola, con un messaggio al prossimo Governo nazionale per "un'attenzione particolare a quelle realtà che risultano ulteriormente penalizzate dalle difficoltà di spostamento" Di sanità ha parlato il sindaco di San Germano Chisone, Andrea Garrone, mentre il primo cittadino di Pomaretto, Danilo Breusa. ha sollevato il tema della rappresentatività dei piccoli comuni.

A fare sentire la vicinanza delle due comunità religiose c'erano il vescovo di Pinerolo, Mons. Derio Olivero e il presidente della Diaconia Valdese pastore Francesco Sciotto; sono intervenuti anche il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai e il presidente nazionale di Uncem, Marco Bussone. (ANSA).