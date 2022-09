Biella Pride, oltre 2.500 persone sfilano in città

(ANSA) - BIELLA, 17 SET - Il Biella Pride ha richiamato oltre 2.500 persone in città. Un festoso corteo che è partito dallo stadio "Pozzo" per raggiungere poi il centro. Tutto si è svolto in modo ordinato. Non è mancata la musica. Presenti tanti giovani, ma c'erano persone di tutte le età che si sono unite al corteo mentre procedeva verso il centro cittadino In serata si svolgerà la grande festa negli spazi del Terzo Paradiso in via Cernaia, vicino all'ex Lanificio Cerruti, dove inizierà la grande festa. (ANSA).