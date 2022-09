++ Auto investe e uccide 25enne in monopattino nel torinese ++

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Tragedia all'alba a Cambiano, nel Torinese, dove un'automobile ha travolto e ucciso un 25enne di Chieri che stava viaggiando in monopattino. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6, in via Chieri. Il giovane è morto sul colpo. Alla guida dell'auto c'era un 29enne, nato in Repubblica Dominicana, anche lui residente a Chieri, che, secondo una prima ricostruzione, durante un sorpasso ha invaso la corsia opposta investendo la vittima. Il conducente dell'auto si è fermato 500metri dopo l'impatto, aveva un tasso alcolemico oltre il limite. E' stato arrestato dai carabinieri di Chieri per omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima dell'incidente mortale si chiamava Claudio Casu. Il 25enne stava andando, a bordo del suo monopattino elettrico, al lavoro in un salumificio a Santena e, secondo una prima ricostruzione, quando è stato investito si trovava a bordo strada, all'altezza di una curva, vicino ad un distributore. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Chieri. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare Claudio Casu, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.(ANSA).