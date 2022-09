Teatro Colosseo riparte con 42 artisti, atteso Checco Zalone

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Sono quarantadue gli artisti che, da ottobre al maggio del 2023, saliranno sul palco del Teatro Colosseo di Torino: spettacoli italiani e internazionali, circo e teatro, cabaret, danza, musical. Tra i più attesi Checco Zalone con il nuovo spettacolo 'Amore +Iva' (sei repliche: 8, 9, 12,13, 15 e 16 dicembre), Antonello Venditti e Francesco De Gregori (27 e 28 gennaio).

Si parte il 27 ottobre con la grande musica per film di John Williams nell'interpretazione della K&K Philarmonic Orchestra di 70 musicisti diretta dal Maestro Kendlinger. Arriveranno James Taylor (3 novembre), Francesco Renga (4 novembre), Gigi D'Alessio (5 novembre), e poi Steve Hackett, la Pfm Premiata Forneria Marconi, Daniele Silvestri, Soweto Gospel Choir, Marco Masini, Alex Britti, Umberto Tozzi, Noemi, Massimo Ranieri, Dardust, Fabio Concato, I Nomadi, Ermal Meta. Francesca Michielin. Nel cartellone della Stagione 2022-2023 ci sono Edoardo Leo l'11 novembre e Sabina Guzzanti il 26 gennaio, Giorgio Panariello, Alessandro Siani, Angelo Pintus. Si potranno vedere i musical Pretty Woman e Il piccolo principe. "Dopo la lunga interruzione e un intero anno impegnato a 'recuperare' quello che avevamo in sospeso, ecco finalmente la Stagione 2022-2023. Per il Teatro Colosseo il tempo sospeso della pandemia ha confermato di voler essere sempre di più uno spazio aperto" sottolinea Claudio Spoto, direttore del Colosseo.

Il cartellone si apre con un progetto speciale vincitore del Bando della Città di Torino in accordo con il Ministero della Cultura: si intitola The making of e, a partire dall'8 ottobre fino a dicembre, offrirà ai torinesi, in particolare ai ragazzi delle scuole, un'occasione per essere protagonisti della nascita di un nuovo spettacolo. Il Colosseo permetterà di partecipare alla messa in scena di un'opera teatrale e diventerà un laboratorio. (ANSA).