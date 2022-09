Regista Amelio, sono disorientato, mio voto dipenderà dall'umore

(ANSA) - TORINO, 16 SET - "Sono disorientato. Mi sembrano tutti nel pallone. Il giorno delle elezioni mi farò ispirare dall'umore che avrò la mattina quando mi alzo. Non dovrebbe essere così perché la politica è una cosa molto importante, andrebbe trattata con serietà, lucidità, trasparenza". Così il regista Gianni Amelio parla delle prossime elezioni in occasione della presentazione del film Il Signore delle Formiche al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Con lui c'è l'attore Luigi Lo Cacio.. Fanno gli onori di casa il presidente del Museo Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano con Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

"Raramente ho visto un'elezione politica di così grande incertezza, confusione. Vorrei capire quale governo possa venire fuori da un'elezione così turbolenta e poco razionale" risponde ai giornalisti. "Vedo gente confusa, che cambia idea da un giorno all'altro, si sposta da una zona all'altra, evidentemente perché c'è debolezza dovunque. Io non sono sicuro che ci sia un elettore che abbia chiare le idee su come indirizzare il proprio voto anche perché è stata una campagna elettorale affrettata.

Spero che qualcosa di serio venga fuori, ma non faccio un problema di destra o di sinistra o di centro. I partiti sono tutti i colpevoli di poca chiarezza. La società delle formiche è una metafora molto chiara: la società degli umani è piramidale, mentre le formiche si uniscono alle altre perché se stanno sole non sanno raggiungere casa. Noi facciamo di tutto per essere nemici, avversari. Non ho mai visto una campagna elettorale così piena di insulti anche ad personam, su cose private.". (ANSA).