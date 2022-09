Rai Cinema dona 13 film d'autore a Museo nazionale di Torino

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Sono tredici i film che Rai Cinema dona alla cineteca del Museo nazionale del Cinema di Torino. Ha dato la notizia Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema con Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo nazionale del Cinema. Con loro un ospite d'eccezione, il regista Gianni Amelio che ha diretto uno dei film donati al Museo, La tenerezza, e in tour in questi giorni per promuovere il suo nuovo film, Il signore delle formiche.

Dopo la donazione nel dicembre 2015 al MoMa di New York, è la seconda occasione in cui Rai Cinema offre a un Museo alcuni dei film più significativi della sua produzione. Oltre a La tenerezza di Gianni Amelio, sono: Il traditore di Marco Bellocchio, Terraferma di Emanuele Crialese, Il campione di Leonardo D'Agostini, Dogman di Matteo Garrone, Martin Eden di Pietro Marcello, Il giovane favoloso di Mario Martone, La mafia uccide solo d'estate di Pif, Le meraviglie di Alice Rohrwacher, Fuocoammare di Gianfranco Rosi, Il primo re di Matteo Rovere, Educazione siberiana di Gabriele Salvatores e Il capitale umano di Paolo Virzì.

"Film differenti per linguaggi e registri narrativi, realizzati da alcuni dei registi più interessanti e significativi di questi anni. Si tratta di un corpus non esaustivo ma esemplificativo e variegato delle produzioni a marchio Rai. L'auspicio è che questi film possano contribuire alla funzione che il Museo Nazionale del Cinema ha ricoperto negli ultimi anni e dovrà continuare a svolgere in futuro" ha spiegato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema ."È una donazione molto importante, che arricchisce le nostre collezioni. Sono tutti autori di grande rilievo, che hanno realizzato opere di innegabile valore, tutte prodotte da Rai Cinema che si conferma un produttore attento al cinema d'autore di qualità" hanno sottolineato Ghigo e De Gaetano . (ANSA).