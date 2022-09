Mostre: ultimo ciclo Camera Futures moves to Piazza Carlina

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Mercoledì 21 settembre, alle 18, Camera - Centro Italiano per la Fotografia inaugura l'ultimo ciclo di mostre del progetto speciale "Futures" moves to Carlina, un programma di esposizioni personali dedicato all'opera dei talenti selezionati, nel 2020, dall'istituzione torinese nell'ambito del programma europeo Futures Photography.

Queste mostre, curate da Giangavino Pazzola, sono ospitate negli showroom di Mara dei Boschi e Vanni, in piazza Carlina a Torino, per l'occasione partner e sostenitori del progetto.

Per completare il calendario di appuntamenti Futures che hanno visto esposte in piazza Carlina le fotografie di Marina Caneve, Camilla Ferrari e Camillo Pasquarelli, verranno aperte al pubblico le mostre personali di Giovanna Petrocchi (Roma, 1988) e di Marco Schiavone (Torino, 1990), rispettivamente con l'installazione "Suspended Tales" e "Paesaggio Torinese".

"Suspended Tales" è un'installazione di Giovanna Petrocchi che nasce campionando diverse serie di lavori: Modular Artefacts, Mamooth Remains (2019), Sculptural Entities (2020), Magic Lanterns (2020 - in corso) e Missing Data (2022) opere esposte di recente anche alla Flatland Gallery di Amsterdam, che collabora alla realizzazione di questo progetto.

"Paesaggio Torinese" (2022) è un progetto speciale ideato da Marco Schiavone su stimolo dello staff di Maradeiboschi, che andrà ad aggiungersi alla collezione di installazioni permanenti e collaborazioni site-specific che, in passato, ha coinvolto artisti quali Alfredo Aceto, Piero Goria, Henri Plenge Jacobsen, Nico Vascellari e tanti altri. (ANSA).