Enosis, vendemmia complessa con rischio vini poco longevi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 SET - Siccità, raccolta anticipata e vendemmia concentrata. Questo l'effetto che ha caratterizzato la stagione vitivinicola 2022, con situazioni che, seppur a macchia di leopardo a seconda delle regioni, suoli ed esposizioni, stanno vedendo concentrarsi in poche settimane il lavoro di due mesi. Molte aziende hanno già terminato la raccolta che, di norma, si protraeva fino a fine settembre, con uve la cui parte aromatica non ha raggiunto l'apice. "Di fatto è una vendemmia complessa - osserva l'enologa e biologa Dora Marchi, direttore tecnico e responsabile del Laboratorio Controllo di Qualità del Centro di Ricerca Applicata all'Enologia Enosis Meraviglia di Donato Lanati a Fubine (Alessandria) - In alcuni casi ci siamo ritrovati di fronte ad una 'tempesta perfetta', con picchi di temperature fino a 40 gradi che, all'interno dell'acido, si sono tradotti in oltre 50/55. Per conseguenza, abbiamo avuto zuccheri concentrati, mancanza di acidità e di acido malico, bucce più spesse e, quindi, gradazioni alcoliche che, mediamente, potranno modificarsi di circa 1/2 gradi in più. Chi non avrà fatto scelte in vigna importanti, anche in termini da data di raccolta, potrebbe ritrovarsi vini poco longevi e colorati". Per Marchi, in futuro anche la viticoltura del nord dovrà attrezzarsi e ridisegnarsi, per affrontare i cambiamenti climatici e garantire le tradizionali produzioni di eccellenza. "Gli scenari che si stanno prospettando sono del tutto nuovi. Tutto è da studiare e costruire. Scienza ed esperienza ci saranno d'aiuto". (ANSA).