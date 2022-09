Terremoti, scossa nella notte in Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Scosse di terremoto nel cuore della notte, intorno alle 4.05 , nel Torinese. A quanto si apprende dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo è stata di 2.7 e profondità 12 chilometri e ha visto come epicentro Chiusa di San Michele (Torino), alle porte della Val di Susa. Molti i post sui social di persone che hanno raccontano di aver avvertito le scosse in zone come Rivoli, Avigliana, Bussoleno e Condove. Alcuni raccontano di essere scesi in strada. (ANSA).