Ryanair: Bolla, per inverno offerta da Torino +120% sul 2019

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Ryanair ha messo in vendita quest'estate da Torino il 150% in più dei posti rispetto al periodo pre Covid, quest'inverno l'offerta crescerà del 120% sullo stesso periodo del 2019. A quasi un anno dall'apertura della base a Caselle, Mauro Bolla, country manager Italia della compagnia low cost, è soddisfatto.

"Torino è una destinazione attrattiva, molto organizzata, molto fruibile, piena di eventi e alla ricerca di eventi nuovi.

La nostra intenzione è continuare a crescere, anche sul fronte dell'occupazione. Naturalmente ci vogliono le condizioni giuste.

Il lavoro che abbiamo fatto è estremamente positivo, ha fondato buone basi. Continuiamo a lavorare", spiega all'ANSA Bolla che vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore dell'aviazione e prima di entrare in Ryanair, ha ricoperto la stessa posizione per Blue Air..

Bolla parla di "un'estate estremamente positiva, ricca, con 36 rotte in totale di cui 17 nuove, oltre 300 voli settimanali, la connettività con 14 Paesi. E' una base che ha risposto positivamente dal punto di vista del booking all'investimento fatto. Tutti i nostri voli da e per Torino sono pieni: il riempimento medio nel mese di agosto è stato del 96%. Le problematiche di quest''estate sono esogene, in Italia non abbiamo registrato criticità". Anche per la stagione invernale la previsione "è molto positiva con 34 rotte, di cui 6 nuove, Stoccolma, Manchester, Vilnius, Praga, Villund e Breslavia".

"In Italia operiamo da 25 anni, abbiamo 17 basi e serviamo 30 aeroporti. A Torino abbiamo Iniziato a operare nel 1999. Con l'apertura della base abbiamo aggiunto i nostri 65 dipendenti diretti a un indotto di 1.900 persone. Sono numeri che andranno a crescere con la futura crescita che avremo", ricorda Bolla.

(ANSA).