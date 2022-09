La terra vista dal cielo, Yann Arthus Bertrand a Pinerolo

(ANSA) - TORINO, 15 SET - "Ho passato la vita a cercare la bellezza nel mondo, ma oggi la bellezza sono le persone che fanno, condividono e cercano di migliorare il mondo dando un senso a questa vita". Con queste parole Yann Arthus Bertrand, fotografo conosciuto in tutto il mondo per le sue foto aeree, ha salutato il pubblico a Pinerolo, nella Cavallerizza Caprilli, sede della sua mostra "La terra vista dal cielo". Organizzata a Pinerolo da Rotary Club Pinerolo con il patrocinio della Città di Pinerolo l'esposizione, a ingresso libero, aperta dal 26 agosto fino al 30 novembre, è stata visitata finora da oltre 3.000 persone e raccoglie le immagini del progetto "La terre vue du ciel", realizzato dal Arthus Bertrand, con il patrocinio dell'Unesco: 133 fotografie, formato 185 cm x 125 cm, con didascalia in italiano e inglese, che rappresentano un inventario dei più bei paesaggi del mondo fotografati dal cielo, il cui obiettivo è testimoniare la bellezza della terra e proteggerla. Una mostra fotografica che ha fatto il giro del mondo, con installazioni in oltre 110 città e circa 120 milioni di visitatori, e che per tre mesi approda a Pinerolo in un luogo speciale e riaperto per l'occasione: la Cavallerizza Caprilli. Edificio in stile Art Nouveau simbolo della città, la Cavallerizza è stata costruita nel 1910 ed è uno dei maneggi coperti tra i più belli d'Europa, seconda per grandezza solo alla Cavallerizza di Vienna, simbolo della leggendari Scuola di Equitazione che qui ha prosperato. (ANSA).