Incendio devasta casa a Leinì, proprietario in ospedale

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Alcune squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 3.30 della notte a Leini (Torino), tra via Provana e via Matteotti, per un incendio che ha devastato una casa. Il proprietario ha dovuto ricorrere alle cure del 118 per aver inalato del fumo: si tratta di un pensionato di 84 anni che, per precauzione, è stato poi trasportato in ospedale.

L'incendio ha anche attaccato i tetti delle case vicine,, costringendo i residenti ad uscire dalle rispettive abitazioni.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme all'interno della casa, dove erano accumulati in quantità materiali di vario tipo. Le attività di smassamento e messa in sicurezza proseguiranno ancora per diverse ore. (ANSA).