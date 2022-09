Bonprix ferma l'attività di Euronova

(ANSA) - VALDENGO, 15 SET - Bonprix, azienda tedesca specializzata nella vendita per corrispondenza di abbigliamento, ristruttura la sede di Valdengo, alle porte di Biella. Oggi è arrivato l'annuncio che a marzo 2023 chiuderà lo storico marchio di Euronova presente da 50 anni sul mercato.

"La direzione è al lavoro con le organizzazioni sindacali - si legge in una nota - per tutte le soluzioni utili a ridurre l'impatto occupazionale della chiusura di questo marchio, che coinvolge un terzo circa del personale di Valdengo, per un massimo di 90 persone interne, di cui molte part-time, e circa 50 dell'indotto". Bonprix non abbandonerà Valdengo, l'idea è di potenziare il settore logistico per renderlo un punto di riferimento per il sud dell'Europa. Infine, saranno potenziate, dal marzo 2023, le attività dell'azienda di servizi Getaline Ecomm Solutions presente sempre a Valdengo e parte del gruppo.

