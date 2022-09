Alla Reggia di Venaria Corollaria Flower Exhibition

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Il meglio dell'arte floreale italiana è in mostra alla Reggia di Venaria fino a domenica 18.

Florovivaisti, fioristi e flower designer da tutta Italia partecipano a Corollaria Flower Exhibition, rassegna italiana dedicata all'arte floreale. In mostra installazioni artistiche e decorative. Sono 7 le sale della Reggia di Venaria vestite a festa con la vivacità dei fiori e della Natura: il Rondò Alfieriano, la Cappella di Sant'Uberto, l'Anticamera dei Valletti a Piedi, la Sala di Diana e le Sale 17, 19 e 31.

Per la rassegna "Reggia libera tutti!", ciclo di letture ad alta voce e giocose lezioni, la Reggia di Venaria ospita lo storico e scrittore Alessandro Barbero sabato 17 settembre alle 15: in un incontro dedicato alla lettura e al commento di "Guerra e pace" di Leone Tolstoj, per una riflessione sul legame tra la dimensione della guerra e quella del gioco. (ANSA).