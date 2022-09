Rocca di Arignano, Lorenzo Careggio nuovo chef

(ANSA) - TORINO, 14 SET - La Rocca di Arignano ha un nuovo chef: Lorenzo Careggio, classe 1983, nato a Casablanca con origini piemontesi. "Il progetto della Rocca di Arignano - spiega lo chef - mi ha colpito sin dal primo giorno in cui l'ho visto e credo che abbia tutte le carte in regola per far parlare di sé più di quanto non stia già facendo ora. Non vedo l'ora di iniziare la mia avventura in questa realtà così particolare e così esclusiva nel panorama della ristorazione torinese".

"Con Lorenzo c'è stata un'intesa immediata. Ci ha colpito subito per la dinamica capacità di pensiero. Abbiamo immediatamente pensato che fosse la persona giusta per ereditare il testimone di Fabio Sgrò, che ringraziamo enormemente per il suo operato" spiegano Luca Veronelli ed Elsa Panini, proprietari della Rocca di Arignano. Careggio avrà il supporto del consulente Ugo Alciati, chef 1stella Michelin.

Careggio ha lavorato al ristorante Carignano un anno e mezzo, nel periodo storico in cui l'insegna torinese è stata insignita della Stella Michelin. (ANSA).