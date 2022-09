Quinta stagione Ogr Torino, eventi gratuiti e l'arte di sera

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Parte la quinta stagione delle Ogr Torino tra voci, musica, arte, con nuovi orari e una programmazione più ampia. Dalle atmosfere da club nel Duomo al consolidato format Ogr Talks, dall'apertura serale delle mostre nei Binari ai nuovi workshop della domenica mattina: l'autunno alle Ogr è 'Into the darkness, into the groove'.

Tornano gli appuntamenti di Ogr Talks: con Lorenzo Pregliasco, Cecilia Sala, Matteo Caccia, Francesco Costa, Zerocalcare, mentre Ogr Club è il nuovo format di musica in Duomo con Galea, Lepre, Niccolò Bosio, Edda con Gianni Maroccolo. Con Ogr Open Sessions i workshop domenicali gratuiti, mentre L'arte al Binario propone nuovi orari serali (apertura gratuita dalle 18 alle 22 nelle giornate di giovedì e venerdì, ad affiancare quella nei fine settimana dalle 10 alle 20) a partire dalla personale di Arthur Jafa. In Duomo arriva Jason Moran.

"La nuova stagione delle Ogr esprime chiaramente la vocazione internazionale e quei valori chiave propri della missione delle nuove officine, che abbiamo ritrovato nella definizione di museo aggiornata dall'Icom: aperte al pubblico, gratuitamente, accessibili e inclusive, promotrici della diversità e della sostenibilità" afferma Massimo Lapucci, ceo delle Ogr Torino. "Con un ricco calendario di eventi gratuiti, l'imminente stagione delle Ogr è all'insegna della condivisione, del vivere nuove esperienze, del godere del presente attraverso una programmazione che consacra alla cultura contemporanea, all'arte e alla musica il tempo post-lavoro" sottolinea il presidente Fulvio Gianaria (ANSA).