Le fotografie di Steve McCurry al Filatoio di Caraglio

Le fotografie di Steve McCurry diventano tessere a formare una grande texture negli spazi dell'ex setificio di Caraglio.

Giovedì 29 settembre, al Filatoio di Caraglio, nel Cuneese, apre al pubblico la mostra fotografica "Steve McCurry. Texture" che farà rivivere gli spazi dell'antico setificio attraverso un percorso espositivo in grado di "tessere" trame di vita, quelle impresse nei 100 scatti provenienti da tutto il mondo del celebre fotografo e umanista americano, con i tessuti e la storia del luogo, ex fabbrica di seta ora "fabbrica culturale".

Il progetto, curato da Biba Giacchetti con il contributo di Maddalena Terragni, è promosso e realizzato dalla Fondazione Artea, in collaborazione con Fondazione Filatoio Rosso, Civita Mostre e Musei, Sudest57 e Fondazione Antonio Ratti, con il patrocinio del Comune di Caraglio, il contributo della Fondazione Crc e della Fondazione Crt e con il sostegno della Banca di Caraglio. L'esposizione sarà aperta fino a domenica 29 gennaio 2023, nei seguenti orari: giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19.

Marco Galateri di Genola, presidente della Fondazione Artea, commenta: "È per Artea un grande onore e un piacere presentare una vasta selezione degli scatti di McCurry attinenti al mondo del tessile all'ex Filatoio, dove la memoria del suo glorioso passato di "fabbrica della seta" è ancora oggi viva più che mai.

Ad offrire un ulteriore e prezioso contributo alla mostra, ci sarà una selezione di tessuti storici provenienti da tutto il mondo della collezione Antonio Ratti, imprenditore e mecenate visionario, a cui si deve, tra l'altro, uno dei primi centri specializzati nella ricerca e nel restauro del tessile al Metropolitan Museum di New York".