Lavoro: Emirates, selezione personale di bordo a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, sta tornando in Italia, questa volta a Milano e Torino, per cercare personale di bordo appassionato e ambizioso da inserire nel suo team multinazionale. Emirates ha recentemente organizzato degli open day a Venezia, Firenze e Roma e prevede di aggiungere altre città italiane al proprio elenco, in risposta alla crescente domanda di viaggi che si traduce in un aumento delle operazioni attraverso la vasta rete della compagnia aerea. Per poter partecipare è necessario inviare la propria candidatura on-line con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente.

Nell'ultimo anno, Emirates ha ripreso i voli verso diverse destinazioni globali mentre milioni di viaggiatori tornano a volare. Solamente quest'estate, sono stati 10 milioni d passeggeri spalmati su quasi 35.000 voli diretti verso 130 destinazioni. Entro la fine di quest'anno è prevista anche la ripresa dei voli per Christchurch (Nuova Zelanda). (ANSA).