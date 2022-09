Champions: Benfica vince e fa festa, Juventus in crisi

(ANSA) - ROMA, 14 SET - La Juve incassa la seconda sconfitta su due gare in Champions League. Allo Stadium è il Benfica a fare festa, dopo aver battuto 2-1 i bianconeri che, passati in vantaggio in avvio (4') con Milik, si sono fatti rimontare dai portoghesi. A segno al 43' Joao Mario (su rigore) e al 10' della ripresa Neres. Dopo la sconfitta a Parigi con il Psg (che è a punteggio pieno nel girone avendo battuto gli israeliani del Maccabi Haifa), per la squadra di Allegri il cammino in Europa si complica. (ANSA).