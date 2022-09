Armando Testa nell'animazione, arriva la serie Papallas

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Il gruppo Armando Testa entra nel mondo dell'animazione, con la serie televisiva in 3D 'Papallas'.

Protagonista un personaggio storico Papalla, must del Carosello.

Il progetto, che sta prendendo vita nella sede di Los Angeles, è stato annunciato da Marco Testa.

"E' un sogno che viene da lontano, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso che può essere un nuovo sviluppo per il gruppo. La nostra ambizione è creare dei serial televisivi. Si avvicina alla nostra cultura, abbiamo lavorato con sceneggiatori americani per avere un taglio diverso. I personaggi hanno un loro linguaggio. E' una bellissima avventura, spero che ci sia un acquirente internazionale. L'idea è nata a Los Angeles. Spero che prossimamente lo vedrete su qualche schermo, l'obiettivo è farlo diventare un cartoon internazionale", ha spiegato Marco Testa. "Con questa serie vogliamo fare scoprire ai ragazzi che devono credere e investire nel talento", ha detto. (ANSA).