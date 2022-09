Videodrome di Cronenberg aprirà ToHorror Fantastic Film Fest

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Videodrome di David Cronenberg, versione 4K restaurata nel 2022 da Arrow Films con l'approvazione di Cronenberg stesso, è il film di apertura della ventiduesima edizione del ToHorror Fantastic Film Fest, che si terrà a Torino dal 18 al 23 ottobre. Sarà proiettato martedì 18 ottobre alle 21 al Cinema Massimo. Un manifesto della poetica del grande regista canadese, ancora oggi insuperato: la "nuova carne" fusa con la tecnologia, i mutamenti biologici innescati dai nuovi media, un capolavoro non solo del cinema fantastico, ma della storia del cinema.

"In un'edizione il cui tema portante è l'ambiguità tra vero e falso nella realtà (mediale) quotidiana - dice Massimiliano Supporta, direttore artistico del Festival - non poteva mancare uno dei film che più ha indagato l'argomento. Dopo gli ultimi due anni a dir poco problematici inoltre, nel nostro piccolo desideriamo che il 22/o ToHorror sia una festa collettiva, un momento in cui si saldano comunità, condivisione, scambio, ribadendo la centralità della sala cinematografica, per noi imprescindibile. Aprire quest'anno con il restauro di un cult assoluto - prosegue Supporta - è un'occasione liberatoria per sfogare tutto il nostro (e intendiamo del Festival e dei suoi spettatori) desiderio di ritrovarci gomito a gomito, insieme, davanti a un grande schermo, a condividere l'esperienza-film senza zavorre".

Le prevendite di Videodrome sono già disponibili, sia online sia in cassa al Cinema Massimo. Dopo la proiezione, festa d'apertura e concerto gratuito al Blah Blah, dalle 23, con il gruppo punk De Vanveras. (ANSA).