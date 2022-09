Torino: Lunardo, città complessa ma buoni standard sicurezza

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Una città "complessa", con situazioni "da tenere sotto controllo", ma con buoni standard di sicurezza". Così il generale dei carabinieri Claudio Lunardo, comandante provinciale dell'Arma a Torino, fotografa il capoluogo piemontese. L'occasione è stata la presentazione degli ufficiali arrivati di recente sul territorio, fra cui i nuovi comandanti delle compagnie di Torino Mirafiori (maggiore Matteo Defilippis), Torino Oltredora (Alessandro Sorgente) Rivoli (capitano Ugo Mercurio) e Chivasso (capitano Urbano Marrese).

"Certo, ci sono stati - osserva - episodi di notevole gravità.

Penso al ferimento del brigadiere Sabbatino (Maurizio Sabbatino, accoltellato nel novembre del 2021 mentre tentava di sventare una rapina in un negozio - ndr). Ero arrivato da un mese e non mi aspettavo un carabiniere in fin di vita all'ospedale davanti ai miei occhi. L'attenzione deve continuare a essere alta. Noi siamo consapevoli che ci sono situazioni da tenere sotto controllo. Ma posso dire che questa città, avendone viste diverse, a buoni standard di sicurezza". Lunardo si è poi detto "favorevolmente impressionato" e "sorpreso" dalla "collaborazione istituzionale" che si riscontra, per esempio, in occasione delle riunioni del comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica. "Io - ha aggiunto - mi immedesimo degli abitanti. Se spacciano droga sotto casa tua, l'insicurezza la avverti. Noi cercheremo di dare delle risposte in termini di servizi e di visibilità".

Proprio stamani al comando provinciale di Torino si è tenuto un incontro con 173 nuovi carabinieri arrivati sul territorio. " Forze giovani - ha detto Lunardo - che non finiranno negli uffici. Sono risorse che impiegheremo sul campo". (ANSA).