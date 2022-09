Sos lavoro in valli Chisone e Germanasca, appello 14 Comuni

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Cittadini e sindaci delle valli Chisone e Germanasca in corteo a Villar Perosa (Torino) da un ex fabbrica abbandonata da 10 anni a un'altra azienda in fortissima crisi economica. E' la manifestazione organizzata per sabato 17 settembre, con partenza dall'ex stabilimento Sachs e arrivo alla Primotecs con i suoi 400 posti di lavoro a rischio.

Un'iniziativa che vuole essere un appello alla classe politica a intervenire sui problemi delle principali aziende locali che si sovrappongono a "storiche criticità" legate a "scuola, viabilità, sanità, rappresentatività del territorio".

L'appuntamento alle 14.30, hanno aderito i Comuni di Porte, San Germano Chisone. Pramollo, Villar Perosa, PInasca, Inverso Pinasca, Pomaretto, Perrero, Prali, Salza, Massello, Perosa Argentina, Roure e Fenestrelle, dove vivono circa 20 mila persone. "Le nostre valli - spiega Marco Ventre, sindaco di Villar Perosa e presidente dell'Unione dei Comuni Val Chisone e Germanasca - sono territori bellissimi con una storia e un'identità da valorizzare e tutelare, ma che da tempo attraversano una crisi importante con conseguente declino della nostra economia e delle future prospettive di crescita".

Punto di arrivo del corteo la Primotecs, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni in acciaio per la trasmissione per motori e altre componenti dell'automotive, in forte difficoltà per l'enorme aumento dei costi energetici.

