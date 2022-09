Premio Pavese, annunciati i vincitori dell'edizione 2022

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Norman Gobetti (traduzione), Iperborea (editoria), Gavino Ledda (poesia), Ludovica Maconi e Mirko Volpi (saggistica) e Michele Mari (narrativa): sono i vincitori dell'edizione 2022 del Premio Pavese. Lo ha annunciato Alberto Sinigaglia, presidente della giuria del Premio Pavese e del Comitato scientifico della Fondazione Cesare Pavese, dopo la tavola rotonda "Arte, cultura e turismo come motore di sviluppo del territorio" con Massimo Bray, Bruno Bertero, Roberta Ceretto, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. A chiusura della giornata, a coronare anche i vincitori del Premio, la serata di Tafelmusik "alla Bosso", che ha animato le mura della chiesa sconsacrata SS. Giacomo e Cristoforo di Santo Stefano Belbo.

I vincitori riceveranno il Premio e terranno il discorso di accettazione sabato 5 novembre in occasione della cerimonia che si svolgerà dalle 15 a Santo Stefano Belbo nella chiesa sconsacrata dei SS. Giacomo e Cristoforo, ora auditorium della Fondazione Cesare Pavese. Nella stessa cornice si terrà l'assegnazione del Premio Pavese Scuole ai tre migliori elaborati tra quelli presentati dalle studentesse e dagli studenti partecipanti al bando di prossima uscita.

"Il Premio Pavese, da quando è sotto l'egida della Fondazione Cesare Pavese, premia i più importanti esponenti del mondo culturale italiano che meglio rappresentano il lavoro culturale di Cesare Pavese. E' un omaggio al grande intellettuale e alla sua terra che è stata per lui risveglio, Mito, vita", commenta Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese.

(ANSA).