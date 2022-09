Nasce 7.0 Le Origini, la grappa della 'Vigna del Parroco'

(ANSA) - ASTI, 13 SET - Dalla sinergia tra l'azienda agricola Ferraris e la distilleria Mazzetti d'Altavilla nasce "7.0 Le Origini", il distillato che nasce dalla distillazione delle vinacce del Ruchè della 'Vigna del Parroco'.

Un nuovo concept di grappa che segna l'evoluzione della 7.0 Barricata di Ruchè, già creata nel 2016 per trasmettere attraverso il linguaggio moderno dei numeri gli elementi cardine del vitigno Ruchè: 7 come le generazioni dei "Distillatori Mazzetti d'Altavilla" e i comuni nei quali maturano le uve di Ruchè di Castagnole Monferrato. 0 i chilometri percorsi dalle vinacce di Ruchè per raggiungere la grapperia così ridotto è anche l'impatto ambientale della produzione grazie all'uso di fonti energetiche rinnovabili.

La nuova grappa è prodotta in serie numerata e in veste millesimata (annata 2019) e con un grado alcolico (44%) che rimanda al parallelo in cui sorge esattamente il vigneto a Castagnole Monferrato. Il distillato sarà protagonista anche di alcuni eventi, tra cui Vignale in Danza, il prossimo 21 ottobre.

(ANSA).