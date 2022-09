Champions: Juventus; Di Maria tenta il recupero

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Di Maria prova il recupero per la Champions League. L'argentino ha cominciato l'allenamento di vigilia insieme ai compagni e punta ad esserci domani sera per sfidare il Benfica all'Allianz Stadium.

Sul prato della Continassa non si vedono Alex Sandro, Locatelli e Rabiot, tutti e tre viaggiano verso il forfait.

(ANSA).