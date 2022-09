Accoltella compagno dell'ex fidanzata, arrestato

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Ha accoltellato il nuovo compagno della sua ex fidanzata. È successo la notte scorsa a Val della Torre (Torino). L'uomo, un italiano di 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli per tentato omicidio. La vittima dell'aggressione, un italiano di 50 anni, è stato portato con una eliambulanza all'ospedale Molinette di Torino. I medici non hanno sciolto la prognosi.

Secondo una prima ricostruzione, da alcuni mesi l'arrestato tempestava di telefonate l'italiana di 44 anni che aveva deciso di interrompere la relazione con lui. La donna, esasperata, la notte scorsa è andata a casa sua con il nuovo compagno per un chiarimento. Il cinquantenne è stato accoltellato a un fianco.

Sempre secondo le prime informazioni, la donna non aveva presentato denuncia per stalking. (ANSA).