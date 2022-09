Torna l'Art Site Fest, per superare momenti difficili

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Torna l'Art Site Fest. L'ottava edizione, in programma da oggi 12 settembre al 7 novembre, è dedicata al tema della narrazione dell'arte contemporanea come strumento per aiutare a superare le emergenze dei nostri giorni segnati da guerra, pandemia e cambiamenti climatici. Numerosi gli artisti che parteciperanno con installazioni, performance, mostre in prestigiosi spazi.

Art Site Fest 2022 sarà ospitata, come sempre, in dimore storiche, castelli e musei d'impresa: il Castello di Govone, Castello di Moncalieri, Palazzo Madama, Palazzo Biandrate - Museo storico Reale Mutua, Nuvola Lavazza - Museo Storico Lavazza, Archivio di Stato di Torino, Gam. Novità di questa edizione il Principato di Lucedio. "Con Art Site Fest proviamo a dare una risposta a domande che di certo sopravanzano le poche ambizioni di un festival, nella speranza che l'arte sappia come raccontare questi nostri tempi difficili. Quest'anno abbiamo una maggiore presenza di spazi d'impresa" spiega il direttore Domenico Papa.

Palazzo Madama ospita una grande installazione video del regista polacco Lech Majewski dedicata a Bruegel, mentre il Castello di Moncalieri presenterà il lavoro di Fukushi Ito, artista che riscopre scrittrici giapponesi del del 1200. il Castello di Govone proporrà un'inedita sperimentazione di Ritmi Sotterranei sul confine tra narrazione e danza; Palazzo Biandrate accoglierà un'installazione dell'artista cinese Chen Li che rilegge la poesia cinese tradizionale. (ANSA).