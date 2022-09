Festival delle sagre, serviti 27 quintali di pasta fresca

(ANSA) - ASTI, 12 SET - Sono state oltre 20mila le porzioni di dolci vendute durante il Festival delle Sagre di Asti, nel weekend appena trascorso ospitate in piazza Alfieri. Tredici le pro loco presenti all'interno del villaggio gastronomico (erano più di 40 quelle aderenti alla manifestazione prima della pandemia). Più di 11.000 le bottiglie di vino somministrate.

Sono stati serviti oltre 27 quintali di pasta fresca fra agnolotti e gnocchi, 19 quintali di carne, 14 di riso, 17 di polenta, 8 di verdure e 4 di formaggi. Sono stati impiegati per la preparazione dei piatti ben 83 kg di funghi secchi e tartufi.

Grande affluenza anche per la sfilata storica di domenica per le vie del centro cittadino.

Per quanto riguarda l'altra grande manifestazione astigiana, la Douja d'or, sono quasi 13mila i bicchieri venduti nel primo weekend. La manifestazione raddoppia abbondantemente i numeri del primo weekend della scorsa edizione. L'evento, inaugurato venerdì 9 settembre e che durerà fino al 18, per ora ha permesso di vendere 1.400 bottiglie, oltre 500 coperti tra pranzo e cena e 1000 box food nelle diverse location. Sold out anche per le masterclass le degustazioni. Migliaia i visitatori e i turisti.

(ANSA).