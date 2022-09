Exhibito.To dà il via a stagione arte contemporanea Torino

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Exhibito.To dà l'avvio giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 15, alla stagione dell'arte contemporanea torinese con un programma di aperture coordinate, inaugurazioni e proposte che coinvolgeranno gallerie e spazi indipendenti in tutto il territorio di Torino e dintorni. Sono coinvolte più di 30 realtà, tra gallerie, spazi emergenti e associazioni culturali del territorio: un grande evento collettivo e diffuso che quest'anno coinvolge anche la provincia di Biella.

Exhibi.To, alla terza edizione, offre un programma di tour gratuiti per appassionati e per chi vuole scoprire la bellezza e il valore dell'arte contemporanea. I tour saranno guidati dagli studenti dell'Accademia Albertina che per l'occasione vestiranno i panni di mediatori culturali. Ogni itinerario include gallerie e spazi indipendenti dal centro alla periferia, per presentare ai visitatori l'offerta culturale diversificata delle realtà artistiche torinesi.

Exhibi.To chiuderà sabato 17 settembre con uno spettacolo artistico e musicale a Villa Rey, organizzato da Associazione Bastione. (ANSA).