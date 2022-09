Elezioni: Covatta (Verdi Sinistra), servono nuove energie

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 SET - L'attore comico Giobbe Covatta, capolista per le prossime elezioni al Senato nel collegio plurinominale Piemonte 2 per la lista Alleanza Verdi Sinistra, è intervenuto oggi in piazzetta della Lega, ad Alessandria, per un'inziativa elettorale. Con lui c'erano anche l'onorevole Paolo Romano, capolista alla Camera in Piemonte 2-1, Elena Grandi, in corsa al Senato nel plurinominale Piemonte 2 e assessore all'Ambiente e Verde al Comune di Milano. "Al Pianeta non importa nulla se c'è l'uomo. Ma l'uomo non può vivere senza un pianeta disposto ad accoglierlo - ha detto Covatta - L'aumento di un solo grado e mezzo può distruggerci. Altro che farci semplicemente sudare di più". "Sono necessarie nuove energie per il nostro Paese, non solo ad Alessandria, ma in tutt'Italia", ha concluso Covatta. "Siamo sicuri - hanno sottolineato Giulia Bovone e Raoul Oliva, coportavoce di Europa Verde-Verdi Alessandria - che con la sua dialettica Covatta possa fare aprire gli occhi ai cittadini, mostrando quanto sia importante agire ora per lasciare ai nostri figli un pianeta vivibile". (ANSA).