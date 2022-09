Donna scaraventata da giostra in festa, ferita nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Ieri sera a Gassino, nel Torinese, durante i festeggiamenti del santo patrono, una donna di 49 anni mentre stava facendo un giro sulla giostra delle catene è stata scaraventata a terra dopo un volo di circa 15 metri.

Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata al Cto di Torino per essere sottoposta a intervento chirurgico per fratture multiple riportate al piede e al femore destro. La giostra è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Chivasso. La donna è stata operata per stabilizzare una frattura tebio tarsica all'altezza della caviglia. A quanto si apprende da fonti ospedaliere i chirurghi del Cto gli hanno stabilizzato il femore e ha un leggero trauma toracico. La 49enne è sveglia e coscente e verrà ricoverata nel reparto di trumatologia con una prognosi di 60 giorni. (ANSA).