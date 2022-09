Vendemmia nell'Astigiano, Gdf scopre 14 lavoratori in nero

(ANSA) - ASTI, 10 SET - La Guardia di Finanza di Asti ha scoperto 14 lavoratori in nero in quattro aziende agricole dell'Astigiano, durante i controlli della vendemmia.

Il primo intervento, da parte dei finanzieri della Tenenza di Canelli, ha riguardato 6 lavoratori, di nazionalità romena e macedone. Il secondo, concluso dai militari della Tenenza di Nizza Monferrato, ha permesso di scoprire che altri 8 lavoratori, originari dell'Europa orientale, forniti da due cooperative che propongono "servizi connessi all'agricoltura" alle aziende agricole locali, erano intenti a vendemmiare senza alcun contratto di assunzione.

"Per queste condotte - spiegano dalle Fiamme Gialle - verrà interessato il competente Ispettorato del Lavoro ai fini dell'applicazione alle imprese interessate e alle cooperative delle previste sanzioni amministrative, previste dalle norme che regolano la materia del lavoro dipendente".

L'attività di controllo economico del territorio, da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Asti, su questo versante proseguirà per tutto il periodo vendemmiale (settembre-ottobre) sull'intero territorio astigiano. (ANSA).