Festival delle Sagre è ripartito con 13 pro loco

(ANSA) - ASTI, 10 SET - Inaugurato questa sera il Festival delle Sagre di Asti. 13 le pro loco presenti, quest'anno in piazza Alfieri e non in piazza del Palio (erano 42 nell'ultima edizione prima del Covid). Domani mattina alle 10 si svolgerà la tradizionale sfilata per le vie della città. "Tutto quello che si vede oggi non è scontato. Era però indispensabile ripartire.

- commenta il sindaco, Maurizio Rasero - Sì, sono 13 le pro loco, ma dopo tutto ciò che è successo, è già un grande risultato essere ripartiti. Non mancherà niente in questa bellissima due giorni. L'obiettivo è tornare ai numeri del passato il prima possibile".

Presente all'inaugurazione anche il presidente regionale Unpli (l'unione nazional delle Pro loco italiane), Fabrizio Ricciardi. "L'appello che facciamo - ha detto - è che i giovani si possano avvicinare a noi, a una realtà che quest'anno compie 60 anni. Un grande esercito che ogni anno lavora per la comunità". (ANSA).