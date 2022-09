Carabinieri: Lando nuovo comandante Asti

(ANSA) - ASTI, 10 SET - Il tenente colonnello Paolo Lando è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Asti. Succede al colonnello Pierantonio Breda, che ora dirige il comando provinciale di Piacenza.

Originario di Salerno, 44 anni, divorziato, Lando non ha mai prestato servizio nell'Astigiano e in Piemonte.

"Lavoriamo per mantenere questi standard di sicurezza che il territorio chiede", ha detto il neo comandante, che arriva da diversi anni di servizio a Roma. Dal 2013 al 2018 è stato Capo sezione Terrorismo e criminalità organizzata dell'Ufficio analisi Minaccia Asimmetrica presso lo Stato Maggiore della Difesa di Roma.

In questi giorni ci sono stati numerosi avvicendamenti interni al comando provinciale di Asti. Al Nucleo Investigativo è subentrato il tenente Armando Laviola, che raccoglie il testimone del maggiore Alessio Gallucci. Alla Compagnia di Villanova d'Asti il maggiore Chiara Masselli ha lasciato l'incarico al capitano Paolo Bonfanti, mentre alla Compagnia di Canelli il capitano Alessandro Caprio è stato sostituito dal tenente Lorenzo Conti. Cambio anche al vertice del Norm di Asti: il capitano Roberto Iandiorio ha lasciato il testimone al tenente Franco Serra. (ANSA).