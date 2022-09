Allegri "ottimista come Elkann, prospettive rosee"

(ANSA) - TORINO, 10 SET - "Ho lo stesso ottimismo dell'ingegnere, le nostre prospettive sono rosee": Massimiliano Allegri dice di pensarla come John Elkann, il quale ha detto di essere convinto che la Juventus possa tornare a vincere.

"Abbiamo fuori tre giocatori del calibro di Di Maria, Chiesa e Pogba, pensate se togliamo l'equivalente alle altre squadre - l'analisi dell'allenatore bianconero - ma adesso dobbiamo cercare di arrivare a novembre nelle migliori condizioni di classifica. Poi a gennaio inizierà una nuova stagione, non possiamo rovinare tutto in questo mese".