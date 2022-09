Vino: nel 'Villaggio Narrante' nasce il Barolo della Fiducia

(ANSA) - SERRALUNGA D'ALBA (CUNEO), 09 SET - Dopo il Barolo della Speranza, presentato in primavera, il Barolo della Fiducia, secondo titolo di una collezione dedicata ai "10 sentimenti che nella storia della civiltà hanno dato origine alle rinascite collettive". E' il nuovo vino docg della tenuta Fontanafredda, l'azienda che produce Barolo e grandi vini delle Langhe con 120 ettari di vigneti certificati biologici che circondano il 'Villaggio Narrante d'Italia', a Serralunga d'Alba (Cuneo). Una tenuta che è stata creata dal primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, e che dal 2008 è di proprietà della famiglia Farinetti.

Il Barolo della Fiducia, annata 2019, è firmato anche dalla scrittrice Silvia Avallone e dall'illustratore Andrea Calisi; da oggi si può ordinare on line, la sua uscita ufficiale sul mercato è prevista a marzo 2023. A presentarlo oggi sono stati Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Green Pea, e Giorgio Lavagna, enologo di Fontanafredda. Un vino d'eccellenza nonostante la rovinosa grandinata del 5 settembre del 2019: "senza fiducia - ha ricordato Lavagna - non saremmo riusciti a salvare parte della vendemmia, con un lavoro certosino di tagli con le forbicine, grappolo per grappolo".

Il lancio del Barolo della Fiducia ha dato il via alle due giorni di Fontanafredda, dove oggi si è tenuto il primo 'Serralunga Day, che ha riunito 25 produttori per festeggiare i 30 anni della menzione comunale 'Serralunga d'Alba'. Domani, per tutto il giorno, il 'Villaggio Narrante' ospiterà la Festa della vendemmia. (ANSA).