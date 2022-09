Vini: Villafranca d'Asti premia i Vininvilla

(ANSA) - ASTI, 09 SET - Si è svolto a Villafranca d'Asti il concorso enologico Vininvilla, dedicato ai vini della terra astigiana. Il riconoscimento più alto, il Vininvilla d'oro, è andato a Cascina Carlot di Mo Claudio, Coazzolo (Pianàs, Grignolino d'Asti doc); miglior vino bianco: La Montagnetta di Domenico Capello, Roatto ("A-Stim", Piemonte doc Viognier); spumanti e aromatici: Scagliola Giacomo e figli, Canelli (Moscato d'Asti docg).

Il concorso è stato organizzato da Comune e Onav.

"I numeri - ha osservato il sindaco Anna Macchia - ci danno ragione: 70 cantine iscritte, 183 campioni di vino degustati di cui 134 presenti nella mostra mercato, in Sala Bordone, per essere conosciuti e apprezzati da intenditori e neofiti. Il concorso sta crescendo insieme alla qualità delle produzioni: è una delle carte che consideriamo vincenti per promuovere il nostro territorio, aprirlo a un numero maggiore di visitatori e appassionati del buon bere".

Le 134 etichette sono quelle che hanno ottenuto un voto pari o superiore a 91/100 e quindi la menzione di "selezione speciale Vininvilla 2022". (ANSA).